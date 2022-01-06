Наразі нерухомість загальною площею 2000 квадратних метрів перебуває у власності шахраїв. Вони присвоїли її за допомогою підроблених документів.

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Махінації провели через Крим

  • Правоохоронці встановили, що зловмисники зареєстрували за товариством право власності на нерухоме майно по вулиці Павлівській у столиці.
  • Оборудку вони провернули на основі сфальсифікованого рішення Ленінського районного суду нині окупованого Росією міста Севастополя.
  • Однак насправді зазначена будівля є комунальним майном Києва – будинком на вулиці Чорновола.
  • Шахраї навмисне змінили у документах його адресу, щоб заплутати справу й зробити повернення нерухомості місту значно складнішим.

Шахраї привласнили будинок у Києві на вулиці Чорновола, прокуратура звернулася в суд
Шахраї навмисне змінили адресу будинку, щоб унеможливити його повернення громаді / Фото Київської міської прокуратури

Боротьба увійшла в гарячу стадію

Попри хитрощі зловмисників, прокуратура звернулася до суду з вимогою, аби державну реєстрацію права власності на проблемний будинок скасували. Крім того, на цю нерухомість наклали арешт. Наразі триває пошук причетних до схеми, які мають відповісти перед законом.