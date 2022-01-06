В настоящее время недвижимость общей площадью 2 000 квадратных метров находится в собственности мошенников. Они присвоили ее с помощью поддельных документов.

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Правоохранители установили, что злоумышленники зарегистрировали за обществом право собственности на недвижимое имущество по улице Павловской в ​​столице.

Сделку они провернули на основе сфальсифицированного решения Ленинского районного суда ныне оккупированного Россией города Севастополя.

Однако на самом деле здание является коммунальным имуществом Киева – домом на улице Чорновола.

Мошенники умышленно изменили в документах его адрес, чтобы запутать дело и сделать возвращение недвижимости городу гораздо сложнее.

Мошенники умышленно изменили адрес дома, чтобы сделать невозможным его возвращение обществу / Фото Киевской городской прокуратуры

Борьба вошла в горячую стадию

Несмотря на уловки злоумышленников, прокуратура обратилась в суд с требованием, чтобы государственную регистрацию права собственности на проблемный дом отменили. Кроме того, на эту недвижимость был наложен арест. В настоящее время идет поиск причастных к схеме, которые должны ответить перед законом.