Ще один "військовий об'єкт": журналіст показав обстріляний приватний пологовий під Києвом

Російські загарбники продовжують обстрілювати цивільні об'єкти. У мережі показали кадри того, як виглядає приватний пологовий будинок під Києвом після перебування там окупантів.

Журналіст Денис Казанський оприлюднив чергове свідчення воєнних злочинів росіян. Усі їхні заяви про обстріли нібито лише військових об'єктів є відвертою брехнею.

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Окупанти обстріляли пологовий на Київщині

Приватний пологовий будинок "Адоніс" під Києвом,

– підписав знімок Казанський.

Він додав, що так армія Росії "б'є високоточною зброєю по військових об'єктах". Крім того, хтось за ці звірства ще й отримає нагороди та премії від російської влади.



Обстріляний росіянами пологовий під Києвом / Фото Дениса Казанського

Нагадаємо, російські військові ще 13 березня розстріляли автомобіль з жінками та дітьми, які намагалися евакуюватися з Київщини. Лише тепер правоохоронці знайшли тіла вбитих.

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