Журналіст Денис Казанський оприлюднив чергове свідчення воєнних злочинів росіян. Усі їхні заяви про обстріли нібито лише військових об'єктів є відвертою брехнею.

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Окупанти обстріляли пологовий на Київщині

Приватний пологовий будинок "Адоніс" під Києвом,

– підписав знімок Казанський.

Він додав, що так армія Росії "б'є високоточною зброєю по військових об'єктах". Крім того, хтось за ці звірства ще й отримає нагороди та премії від російської влади.



Обстріляний росіянами пологовий під Києвом / Фото Дениса Казанського

Нагадаємо, російські військові ще 13 березня розстріляли автомобіль з жінками та дітьми, які намагалися евакуюватися з Київщини. Лише тепер правоохоронці знайшли тіла вбитих.

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