Журналист Денис Казанский обнародовал очередное свидетельство военных преступлений россиян. Все их заявления об обстрелах якобы только военных объектов являются откровенным враньем.

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Оккупанты обстреляли роддом в Киевской области

Частный роддом "Адонис" под Киевом,

– подписал снимок Казанский.

Он добавил, что так армия России "бьет высокоточным оружием по военным объектам". Кроме того, кто-то за эти зверства еще получит награды и премии от российской власти.

Обстрелянный россиянами родильный под Киевом / Фото Дениса Казанского

Напомним, российские военные еще 13 марта расстреляли автомобиль с женщинами и детьми, пытавшимися эвакуироваться из Киевщины. Только теперь правоохранители обнаружили тела убитых.

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