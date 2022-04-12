Жуткие подробности зверства россиян

Две женщины, двухлетний ребенок, 14-летний подросток, бабушка и водитель ехали из села Здвижовка, недалеко от Макарова. Они обмотали свой автомобиль белыми полотенцами и добавили надпись "дети".

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Люди сформировали колонну из почти 15 автомобилей. 12 марта российские оккупанты остановили их возле села Гавронщина и не разрешили ехать дальше. Все люди должны были провести ночь на дороге. 13 марта колонна попыталась двинуться, однако рашисты открыли огонь из БМП.

Пули были разрывные, потому женщине спереди сразу оторвало голову. Все 5 пассажиров погибли. Выжить удалось только водителю.

Это были гражданские люди, которые просто хотели уехать на безопасную территорию и убежать от войны. Однако их безжалостно убила российская армия,

– рассказал начальник полиции Киевщины Андрей Небытов.

Заметим, что этот автомобиль был предпоследним в колонне. Люди из последней машины пострадали. Местный житель Юрий видел обстрелы и забрал пострадавших домой. Он рассказал, что творился ужас. Погибшую семью Юрий похоронил у себя на огороде.

Теперь правоохранители провели эксгумацию тел и направили их на экспертизу.

Россияне обстреляли из БМП автомобиль с детьми / Фото Андрея Небытова, Андрея Дубчака

Смотрите видео с места обстрела автомобиля: