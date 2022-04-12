Моторошні подробиці звірства росіян

Дві жінки, дворічна дитина, 14-річний підліток, бабуся та водій їхали з села Здвижівка, що неподалік Макарова. Вони обмотали свій автомобіль білими рушниками та додали напис "діти".

Важливо Через війну в Україні загинули 186 дітей

Люди сформували колону з майже 15 автомобілів. 12 березня російські окупанти зупинили їх біля села Гавронщина та не дозволили далі їхати. Усі люди мусили провести ніч на дорозі. 13 березня колона спробувала рушити, однак рашисти відкрили вогонь з БМП.

Кулі були розривні, тому жінці спереду одразу відірвало голову. Усі 5 пасажирів загинули. Вижити вдалося лише водієві.

Це були цивільні люди, які просто хотіли виїхати на безпечну територію та втекти від війни. Однак їх безжально вбила російська армія,

– розповів начальник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

Зауважимо, що ця автівка була передостанньою в колоні. Люди з останньої машини постраждали. Місцевий мешканець Юрій бачив обстріли та забрав постраждалих до себе додому. Він розповів, що творилося жахіття. Загиблу сім'ю Юрій поховав у себе на городі.

Тепер правоохоронці провели ексгумацію тіл та направили їх на експертизу.

Росіяни обстріляли з БМП автомобіль з дітьми / Фото Андрія Нєбитова, Андрія Дубчака

Дивіться відео з місця обстрілу автомобіля: