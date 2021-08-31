Щоб не стояти на світлофорі: у Києві власник елітного Range Rover катався зеленою зоною

Власник позашляховика вкрай нахабно порушив правила дорожнього руху, чим не тільки створив аварійну ситуацію, але й пошкодив ділянку газону. Цей вчинок неабияк обурив мешканців Києва.

Інцидент стався поблизу з торговельно-розважальним центром River Mall на Дніпровській набережній 31 серпня. Водій білого Range Rover стояв у заторі та мав проїхати кілька десятків метрів до місця, де дозволено розвернутися.

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Втім, дотримуватись правил дорожнього руху керманич елітного позашляховика не збирався.

Проїхав по газону в стилі кур'єрів Glovo

Замість того, щоб не порушувати та виказувати повагу до інших, водій "британця" направив автівку на зелену зону.

Машина перетнула чималий бордюр та проїхала ділянкою газону.

Потім керманич Range Rover з'їхав іншій стороні, чим неабияк заважав потоку транспорту.

Запис нахабного порушення зробили інші учасники руху. Згодом її виклали у соцмережі.

У коментарях до допису кияни зазначили, що зазвичай у цьому місці в подібний спосіб їздять кур'єри Glovo. Власнику ж Range Rover водії побажали отримати за порушення штраф.

Дивіться відео проїзду Range Rover на газоні у Києві: