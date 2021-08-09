Шлюз Київського водосховища перебуває у жахливому стані: відео

9 серпня 2021 , 12:26
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Джерело:

"Київ оперативний"

Жителі Київщини, які пропливали через судноплавний шлюз, неабияк перелякалися. Оскільки технічний стан конструкції перебуває у геть жахливому стані.

Відповідне відео з'явилося у соцмережах 7 серпня. Запис почали обговорювати тисячі киян, оскільки ймовірна аварія на шлюзі може призвести до жахливої катастрофи.

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Підпорядковується шлюз Державному підприємству водних шляхів "Укрводшлях".

Лівий берег може змити

  • На записі, який зробили жителі Київщини, видно, що на окремих ділянках шлюзу утворилися величезні дірки. Крім того, загальний стан бетону конструкції також важко оцінити як гарний.
  • Чи може статися трагедія через подібний стан шлюзу, невідомо. Однак жителі столиці зазначають, що у випадку виходу води через дамбу водосховища затопити може майже весь Лівий берег столиці.
  • Коли проводили реконструкцію шлюзу, також невідомо. В експлуатацію його вводили у 1964 – 1966 роках.

У самому підприємстві "Укрводшлях" на прохання 24 каналу прокоментувати ситуацію відреагували досить агресивно. Диспетчер прокричав, що керівництво не йому повноважень давати комусь їх телефони, а сам він говорити про стан шлюзу не буде.

Дивіться відео стану Київського судноплавного шлюзу:

Автор: Олексій Чибісов