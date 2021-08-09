Соответствующее видео появилось в соцсетях 7 августа. Запись начали обсуждать тысячи киевлян, поскольку возможная авария на шлюзе может привести к ужасной катастрофе.

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Подчиняется шлюз Государственному предприятию водных путей "Укрводшлях".

Левый берег может смыть

На записи, которую сделали жители Киевщины, видно, что на отдельных участках шлюза образовались огромные дыры. Кроме того, общее состояние бетона конструкции также трудно оценить как хорошее.

Может ли произойти трагедия из-за подобного состояния шлюза, неизвестно. Однако жители столицы отмечают, что в случае выхода воды через дамбу водохранилища может затопить может почти весь Левый берег столицы.

Когда проводили реконструкцию шлюза, также неизвестно. В эксплуатацию его вводили в 1964 – 1966 годах.

В самом предприятии "Укрводшлях" по просьбе 24 канала прокомментировать ситуацию отреагировали достаточно агрессивно. Диспетчер прокричал, что руководство не давало ему полномочий предоставлять кому-то их телефоны, а сам он говорить о состоянии шлюза не будет.

Смотрите видео состояния Киевского судоходного шлюза: