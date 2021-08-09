Відповідне відео з'явилося у соцмережах 7 серпня. Запис почали обговорювати тисячі киян, оскільки ймовірна аварія на шлюзі може призвести до жахливої катастрофи.
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Підпорядковується шлюз Державному підприємству водних шляхів "Укрводшлях".
Лівий берег може змити
- На записі, який зробили жителі Київщини, видно, що на окремих ділянках шлюзу утворилися величезні дірки. Крім того, загальний стан бетону конструкції також важко оцінити як гарний.
- Чи може статися трагедія через подібний стан шлюзу, невідомо. Однак жителі столиці зазначають, що у випадку виходу води через дамбу водосховища затопити може майже весь Лівий берег столиці.
- Коли проводили реконструкцію шлюзу, також невідомо. В експлуатацію його вводили у 1964 – 1966 роках.
У самому підприємстві "Укрводшлях" на прохання 24 каналу прокоментувати ситуацію відреагували досить агресивно. Диспетчер прокричав, що керівництво не йому повноважень давати комусь їх телефони, а сам він говорити про стан шлюзу не буде.
Дивіться відео стану Київського судноплавного шлюзу: