Відповідне відео з'явилося у соцмережах 7 серпня. Запис почали обговорювати тисячі киян, оскільки ймовірна аварія на шлюзі може призвести до жахливої катастрофи.

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Підпорядковується шлюз Державному підприємству водних шляхів "Укрводшлях".

Лівий берег може змити

На записі, який зробили жителі Київщини, видно, що на окремих ділянках шлюзу утворилися величезні дірки. Крім того, загальний стан бетону конструкції також важко оцінити як гарний.

Чи може статися трагедія через подібний стан шлюзу, невідомо. Однак жителі столиці зазначають, що у випадку виходу води через дамбу водосховища затопити може майже весь Лівий берег столиці.

Коли проводили реконструкцію шлюзу, також невідомо. В експлуатацію його вводили у 1964 – 1966 роках.

У самому підприємстві "Укрводшлях" на прохання 24 каналу прокоментувати ситуацію відреагували досить агресивно. Диспетчер прокричав, що керівництво не йому повноважень давати комусь їх телефони, а сам він говорити про стан шлюзу не буде.

Дивіться відео стану Київського судноплавного шлюзу: