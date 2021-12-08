Швидка карма: на Позняках водій-"шумахер" поліз у бійку і розтрощив авто об сміттєвоз

На вулиці Ревуцького у Києві сталася дорожньо-транспортна пригода через безвідповідального водія. Свідки зафільмували її наслідки вдень 8 грудня.

У результаті автотрощі люди не постраждали, але серйозні пошкодження отримала Тoyota порушника громадського спокою.

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Конфлікт на рівному місці

Кермувальник, їдучи на значній швидкості, вскочив у калюжу й з ніг до голови облив брудною водою пішохода, який проходив повз.

Чоловіка обурила така нахабність водія і він вирішив на знак помсти вдарити по автівці. Такий жест неабияк розсердив водія. Він миттю вистрибнув з машини і кинувся бити пішохода. Втім у пориві гніву чоловік забув поставити авто на ручник, тож воно покотилося за інерцією і врізалося у сміттєвоз.

На відео видно, як порушник намагається зігнати злість за свою необачність на пішоходові й дає йому стусанів.

Невдача водія з Луцька

У Луцьку водій маршрутки у свій перший робочий день, 12 листопада, примудрився врізатися в будинок, везучи пасажирів. Зрештою чоловіка госпіталізували до лікарні. Виявилося, що йому стало зле за кермом.

На вулиці Ревуцького водій розтрощив авто об сміттєвоз і побив перехожого: відео

Текст публікації "Києва оперативного":

По Ревуцького летів водій Toyota КA1987BA. В один момент керманич вскочив у велику калюжу і повністю облив перехожого. Той у відповідь вирішив стукнути по автівці. Водій миттєво вистрибнув і поліз у бійку із пішоходом.

Але й на цьому історія не завершилася, бо коли водій вибіг з авто, воно покотилося далі та в'їхало у сміттєвоз.