Дорожньо-транспортна пригода сталася на вулиці Дубнівській близько 12:00 години 12 листопада. Про це повідомив напарник керманича автобуса №1.

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Водій працював перший день

Він сьогодні перший день, як сів на цей маршрут. Я зранку йому все показав, розказав про маршрут. Автобус недавно був на техогляді. Це людський фактор, просто людині стало погано,

– розповів Павло.

Своєю чергою речниця патрульної поліції області Валентина Мельник поінформувала, що, за попередніми даними, чоловік не впорався з керуванням через погіршення самопочуття.



У Луцьку маршрутка в'їхала в житловий будинок​ / "Суспільне"

Маршрутка в'їхала у будинок

Унаслідок удару в житловий будинок у маршрутці розбились дзеркала та тріснуло лобове скло.

Жінка, яка мешкає на першому поверсі, спілкуватися відмовилася, заславшись на погане самопочуття через емоційне потрясіння.

Її сусідка, 90-річна Ольга Купай розповіла, що на момент аварії була вдома, на вулицю вийшла, бо почула звук удару.

Зверніть увагу! Правоохоронці працювали на місці події та зібрали необхідні матеріали щодо ДТП.



На Волині маршрутка в'їхала у житловий будинок / "Суспільне"