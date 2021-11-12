Дорожньо-транспортна пригода сталася на вулиці Дубнівській близько 12:00 години 12 листопада. Про це повідомив напарник керманича автобуса №1.
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Водій працював перший день
Він сьогодні перший день, як сів на цей маршрут. Я зранку йому все показав, розказав про маршрут. Автобус недавно був на техогляді. Це людський фактор, просто людині стало погано,
– розповів Павло.
Своєю чергою речниця патрульної поліції області Валентина Мельник поінформувала, що, за попередніми даними, чоловік не впорався з керуванням через погіршення самопочуття.
У Луцьку маршрутка в'їхала в житловий будинок / "Суспільне"
Маршрутка в'їхала у будинок
Унаслідок удару в житловий будинок у маршрутці розбились дзеркала та тріснуло лобове скло.
- Жінка, яка мешкає на першому поверсі, спілкуватися відмовилася, заславшись на погане самопочуття через емоційне потрясіння.
- Її сусідка, 90-річна Ольга Купай розповіла, що на момент аварії була вдома, на вулицю вийшла, бо почула звук удару.
На Волині маршрутка в'їхала у житловий будинок / "Суспільне"