Системний політичний тиск, – Кличко про масові обшуки у КМДА та блокування роботи комунальників

Мер Києва Віталій Кличко прокоментував продовження проведення слідчих дій у багатьох департаментах КМДА. За його словами, над ним відпрацьовують механізм політичного тиску.

Міський голова Києва наголосив на тому, що масові обшуки з блокуванням роботи підприємств – небезпечний прецедент для всієї країни. Обшуки та зрив роботи структурних та комунальних підприємств КМДА націлені на дискредитацію столичної влади та особисто Кличка.

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Крім того, мер Києва наголосив на тому, що постійні слідчі дії роблять неможливим втілення багатьох потрібних місту проєктів.

Готуються до звільнення Кличка

Керівник КМДА та Київради зазначив, що його хочуть звільнити з посади голови міської адміністрації. Саме для цього правоохоронці проводять обшук за обшуком по старих справах.

Кличко також сказав, що попри намагання зупинити будівництво Подільського мосту, роботи там ведуться.

Також у місті продовжують ремонт доріг попри обшуки у профільних підприємства.

Крім того, Кличко прокоментував підозри керівникам інспекції з паркування. З усіма документами про роботу борців з порушниками правил дорожнього руху кожен мешканець столиці може ознайомитися без перешкод, оскільки вони опубліковані на сайті КМДА.

При цьому через додаток "Київ Цифровий" влада столиці прибрала зайві спілкування автовласників з чиновниками, а тарифи на послуги штрафмайданчиків є прозорими та не відрізняються від тих, які вказані в офіційних документах.

Дивіться відео звернення Кличка до киян з приводу масових обшуків у КМДА: