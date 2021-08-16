Про це написав шеф-редактор "Хвилі", співзасновник Українського інституту майбутнього Юрій Романенко.

Він називає 5 причин, чому лідер партії "УДАР" Віталій Кличко є загрозою для Зеленського як кандидат на виборах президента. Перша з них – високий рівень підтримки Віталія Кличка в Києві.

Рівень підтримки Віталія Кличка в столиці – понад 50%, у Зе – лише трохи більше 30%. Це болісно для Зеленського, враховуючи, наскільки може бути великою роль Києва в умовах турбулентності,

– пише Романенко.

Друга причина – це об'єднання еліт навколо Кличка. За словами Юрія Романенка, не задоволені Зеленським регіональні еліти почали дивитися на Кличка як на союзника в протистоянні з Банковою.

Дуже істотним чинником шеф-редактор "Хвилі" вважає вищий рівень підтримки Кличка у світі – вищий, ніж Зеленського. Він зазначає, що Кличко має дуже сильні позиції у Німеччині, тоді як Зеленського "Меркель терпіти не може". Про атаку на Кличка вже знають у Європі та Штатах і розцінюють як "політичний наїзд", нагадує Романенко.

Третя причина, чому Кличко небезпечний для Зеленського, – це висока ймовірність того, що він стане єдиною кандидатурою від об'єднаних сил.

У Кличка мізерний антирейтинг. На відміну від будь-якого іншого можливого конкурента Зе зі старих еліт. І Порошенко, і Бойко, і Тимошенко програють Кличку за цим показником. Вони це розуміють, і не виключено, що Кличко стане головним кандидатом від об'єднаних сил,

– пише Романенко.

П'ятою причиною він називає бажання президентської влади мати контроль над фінансовими потоками столиці.

За інформацією Юрія Романенка, влада справді візьметься за Кличка в першу чергу, і найактивніші дії будуть вже на цьому тижні, до приїзду Меркель і до поїздки Зеленського в США.