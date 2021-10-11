Смертельна ДТП із Hummer на Печерську: "мажора" Островського знову взяли під варту

11 жовтня 2021 , 15:59
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Джерело:

пресслужба Київської міської прокуратури

Обвинуваченого у смертельній аварії Кирила Островського знову взяли під варту 11 жовтня. Дорожньо-транспортна пригода за його участі трапилася у липні 2018 року. Тоді під колесами Hummer молодика загинула 10-річна дівчинка.

Нове клопотання про обрання запобіжного заходу Островському подав прокурор. Зрештою Печерський районний суд задовольнив його.

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Знову за ґрати

Чоловік пробуде під вартою щонайменше до 9 грудня 2021 року. До того ж, обраний запобіжний захід є безальтернативним.

Несподівана свобода

На початку жовтня продовжити термін утримання Островського під вартою не змогли через несподівану відпустку судді, яка вела справу.

Показово, що кількість адвокатів обвинуваченого збільшилася з двох одразу до п'ятьох. Подейкують, що 26-річний Островський нібито є родичем кримінального авторитета.


Клопотання про нове взяття Островського під варту до Печерського райсуду подав прокурор / Фото InfoResist

Моторошна автотроща: чорна хронологія

  • У липні 2018 року Островський на своєму Hummer мчав на великій швидкості проспектом Лесі Українки у Києві (Печерський район).
  • Він проігнорував червоний сигнал світлофора і на очах у матері збив на регульованому пішохідному переході 10-річну дівчинку.
  • Від важких травм дитина померла – авто протягнуло її по асфальту 50 метрів.
  • Молодик утік з місця трагедії й буцімто навіть обіцяв усім свідкам хабар в 1 тисячу доларів за мовчання.
  • Зрештою Островський таки постав перед судом за фактом порушення правил дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого та залишення у небезпеці.
  • У вересні 2018 року обвинувальний акт щодо нього було передано до Печерського райсуду.
  • "Мажору" загрожує від трьох до восьми років позбавлення волі.
Автор: Вікторія Довгань