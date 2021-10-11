Смертельна ДТП із Hummer на Печерську: "мажора" Островського знову взяли під варту
Обвинуваченого у смертельній аварії Кирила Островського знову взяли під варту 11 жовтня. Дорожньо-транспортна пригода за його участі трапилася у липні 2018 року. Тоді під колесами Hummer молодика загинула 10-річна дівчинка.
Нове клопотання про обрання запобіжного заходу Островському подав прокурор. Зрештою Печерський районний суд задовольнив його.
За темою Київський суд відпустив Кирила Островського, який 3 роки тому на смерть збив 10-річну дівчинку
Знову за ґрати
Чоловік пробуде під вартою щонайменше до 9 грудня 2021 року. До того ж, обраний запобіжний захід є безальтернативним.
Несподівана свобода
На початку жовтня продовжити термін утримання Островського під вартою не змогли через несподівану відпустку судді, яка вела справу.
Показово, що кількість адвокатів обвинуваченого збільшилася з двох одразу до п'ятьох. Подейкують, що 26-річний Островський нібито є родичем кримінального авторитета.
Клопотання про нове взяття Островського під варту до Печерського райсуду подав прокурор / Фото InfoResist
Моторошна автотроща: чорна хронологія
- У липні 2018 року Островський на своєму Hummer мчав на великій швидкості проспектом Лесі Українки у Києві (Печерський район).
- Він проігнорував червоний сигнал світлофора і на очах у матері збив на регульованому пішохідному переході 10-річну дівчинку.
- Від важких травм дитина померла – авто протягнуло її по асфальту 50 метрів.
- Молодик утік з місця трагедії й буцімто навіть обіцяв усім свідкам хабар в 1 тисячу доларів за мовчання.
- Зрештою Островський таки постав перед судом за фактом порушення правил дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого та залишення у небезпеці.
- У вересні 2018 року обвинувальний акт щодо нього було передано до Печерського райсуду.
- "Мажору" загрожує від трьох до восьми років позбавлення волі.