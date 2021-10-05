Працівники прокуратури Києва вимагали для зловмисника перебування в Лук'янівці, однак суд не зміг винести якесь рішення до закінчення терміну дії попереднього запобіжного заходу.

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Відомо, що розгляд клопотання почався ще у п'ятницю, однак адвокати змогли затягнути процес.

Найняв 5 адвокатів

Спочатку Островського в суді представляли 2 правозахисники. 5 жовтня до Печерського районного суду приїхали вже 5 адвокатів.

Втім, через "несподівану" відпустку служительки Феміди продовжити дію арешту зловмисника виявилося неможливо.

Що відомо про ДТП за участю Кирила Островського

Смертельна аварія сталася 24 липня 2018 року. 23-річний мажор на Hummer на чималій швидкості нісся бульваром Лесі Українки.

Позашляховик зніс 10-річну дівчинку, яка переходила дорогу на пішохідному переході.

З місця події зловмисник втік. Втім, після недовготривалих перегонів його затримали поліцейські.

Свідки інциденту стверджують, що Островський кричав, що готовий заплатити всім свідкам по тисячі доларів, аби вони "нічого не бачили".

Враховуючи наміри водія тікати від правоохоронців, через кілька днів після трагедії Шевченківський райсуд Києва обрав Островському запобіжний захід у вигляді перебування під вартою без права внесення застави. З того часу судді постійно продовжували час перебування винуватця ДТП у слідчому ізоляторі.