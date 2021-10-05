Работники прокуратуры Киева требовали для злоумышленника пребывания в Лукьяновке, однако суд не смог вынести какое-либо решение до окончания срока действия предыдущей меры пресечения.

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Известно, что рассмотрение ходатайства началось еще в пятницу, однако адвокаты смогли затянуть процесс.

Нанял 5 адвокатов

Сначала Островского в суде представляли 2 правозащитника. 5 октября в Печерский районный суд приехали уже 5 адвокатов.

Впрочем, из-за "неожиданного" отпуска служительницы Фемиды продлить действие ареста злоумышленника оказалось невозможно.

Что известно о ДТП с участием Кирилла Островского

Смертельная авария произошла 24 июля 2018 года. 23-летний мажор на Hummer на немалой скорости несся по бульвару Леси Украинки.

Внедорожник сбил 10-летнюю девочку, которая переходила дорогу на пешеходном переходе.

С места происшествия злоумышленник скрылся. Впрочем, после недолгой погони его задержали полицейские.

Свидетели инцидента утверждают, что Островский кричал, что готов заплатить всем свидетелям по тысяче долларов, лишь бы они "ничего не видели".

Учитывая намерения водителя скрыться от правоохранителей, через несколько дней после трагедии Шевченковский райсуд Киева избрал Островскому меру пресечения в виде пребывания под стражей без права внесения залога. С тех пор судьи постоянно продлевали время пребывания виновника ДТП в следственном изоляторе.