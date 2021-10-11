Нове клопотання про обрання запобіжного заходу Островському подав прокурор. Зрештою Печерський районний суд задовольнив його.

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Знову за ґрати

Чоловік пробуде під вартою щонайменше до 9 грудня 2021 року. До того ж, обраний запобіжний захід є безальтернативним.

Несподівана свобода

На початку жовтня продовжити термін утримання Островського під вартою не змогли через несподівану відпустку судді, яка вела справу.

Показово, що кількість адвокатів обвинуваченого збільшилася з двох одразу до п'ятьох. Подейкують, що 26-річний Островський нібито є родичем кримінального авторитета.



Клопотання про нове взяття Островського під варту до Печерського райсуду подав прокурор / Фото InfoResist

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