Новое ходатайство об избрании меры пресечения Островскому подал прокурор. В конце концов Печерский районный суд удовлетворил его.

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Снова за решетку

Мужчина пробудет под стражей как минимум до 9 декабря 2021 года. К тому же, избранная мера пресечения является безальтернативной.

Неожиданная свобода

В начале октября продлить срок содержания Островского под стражей не смогли из-за неожиданного отпуска судьи, которая вела дело.

Показательно, что количество адвокатов обвиняемого увеличилось с двух сразу до пяти. Говорят, что 26-летний Островский якобы является родственником криминального авторитета.



Ходатайство о новом взятии Островского под стражу в Печерский райсуд подал прокурор / Фото InfoResist

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