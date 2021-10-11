Новое ходатайство об избрании меры пресечения Островскому подал прокурор. В конце концов Печерский районный суд удовлетворил его.
По теме Киевский суд отпустил Кирилла Островского, который 3 года назад насмерть сбил 10-летнюю девочку
Снова за решетку
Мужчина пробудет под стражей как минимум до 9 декабря 2021 года. К тому же, избранная мера пресечения является безальтернативной.
Неожиданная свобода
В начале октября продлить срок содержания Островского под стражей не смогли из-за неожиданного отпуска судьи, которая вела дело.
Показательно, что количество адвокатов обвиняемого увеличилось с двух сразу до пяти. Говорят, что 26-летний Островский якобы является родственником криминального авторитета.
Ходатайство о новом взятии Островского под стражу в Печерский райсуд подал прокурор / Фото InfoResist
Жуткая авария: черная хронология
- В июле 2018 года Островский на своем Hummer мчался на большой скорости по проспекту Леси Украинки в Киеве (Печерский район).
- Он проигнорировал красный сигнал светофора и на глазах у матери сбил на регулируемом пешеходном переходе 10-летнюю девочку.
- От тяжелых травм ребенок умер – авто протянуло его по асфальту 50 метров.
- Молодой человек сбежал с места трагедии и якобы даже обещал всем свидетелям взятку в 1 тысячу долларов за молчание.
- В конце концов Островский таки предстал перед судом по факту нарушения правил дорожного движения, повлекшего смерть потерпевшего и оставлении в опасности.
- В сентябре 2018 года обвинительный акт в отношении него было передано в Печерский райсуд.
- "Мажору" грозит от трех до восьми лет лишения свободы.