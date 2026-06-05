У смертельній ДТП у Києві загинули двоє поліцейських

У смертельній ДТП у Києві, яка сталася 5 червня, загинули двоє поліцейських – Дмитро Бондарчук та Денис Будченко. Вони були при виконанні службових обов'язків.

Про це повідомили у поліції Києва.

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Що відомо жертв ДТП у Києві?

Вдень 5 червня у Солом'янському районі Києва водій Mercedes на великій швидкості влетів у підземний перехід, де якраз були пішоходи.

Наразі винуватець перебуває у реанімації у важкому стані.

У лікарні також двоє чоловіків та жінка, яких він травмував.

На жаль, 4 особи загинуло. Окрім поліцейських, життя обірвалося ще у двох людей – 47-річної жінки та 12-річного хлопчика.

Один із загиблих поліціянтів – Дмитро Бондарчук. Він народився 4 липня 2002 року в місті Боярка Київської області.

Спочатку працював в управлінні поліції в метрополітені. Згодом став старшим дільничним офіцером поліції Солом'янського управління поліції.

Колеги знали його як відповідального, рішучого та професійного правоохоронця, який користувався авторитетом і повагою серед особового складу,

– написали у поліції.

Інший правоохоронець – Денис Будченко. Він народився 19 березня 2005 року в Рівненській області.

Після закінчення Національної академії внутрішніх справ розпочав службу дільничним офіцером поліції в Солом'янському управлінні поліції.

Попри молодий вік, він зарекомендував себе сумлінним, принциповим та щирим поліцейським, який з честю ніс службу та був відданий обраній професії,

– також розповіли колеги.

Що відомо про водія-винуватця?

Винуватцю ДТП 49 років. Він мешканець Херсонщини.

Джерела 24 Каналу у правоохоронних органах повідомили, що за кермом був керівник релігійної громади євангельських християн-баптистів "Церква села Підстепне". Ймовірно, його ім'я Павло Плешивцев.

Прокурори розповіли, що його не раз притягали до адмінвідповідальності за перевищення швидкості. Окрім того, він є учасником чотирьох ДТП, дві з яких стались уже у 2026.

Один з очевидців події, який був неподалік, розповів, що почув дуже гучний вибух, а потім автівку піднесло у повітря. У мережі також показали відео з камер спостереження.