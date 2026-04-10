Сніг випав посеред квітня: "різдвяні" кадри з Києва та Харкова
У Києві та Харкові 10 квітня випав сніг. Синоптики попереджели про погіршення погоди.
Про це повідомляє 24 Канал та соцмережі.
У яких містах 10 квітня випав сніг?
10 квітня у Києві випав мокрий сніг. Така ж ситуація у Харкові. Синоптики раніше попереджали, що в цих регіонах очікується мокрий сніг і погіршення погодних умов.
У Києві та Харкові випав сніг: дивіться відео
Сніжить у Харкові: дивіться відео
В Україні 10 квітня сніг: дивіться відео 24 Каналу
У Харкові випав сніг напередодні Великодня: дивіться відео
Напередодні Україну також засипало снігом
На західних і північних регіонах України 9 квітня спостерігалися снігопади. На дорогах могла бути ожеледиця.
Негода зачепила Івано-Франківську, Чернігівську, Рівненську, Житомирську, Львівську та Волинську області, а також Закарпаття.