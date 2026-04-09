Про це повідомляє глава Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук, а також погодою діляться українці у соцмережах.
Яка погода в Україні на Чистий четвер?
В Івано-Франківській області, за словами очільниці ОВА, в гірських районах протягом доби працювала спецтехніка: дороги розчищали та обробляли протиожеледними засобами, зокрема на перевалах. Синоптики попереджають про дощ із мокрим снігом, пориви вітру до 15 – 20 метрів на секунду і зниження температури місцями до -2 градусів.
Негода також зачепила Закарпаття, Чернігівську, Рівненську, Житомирську та Волинську області – там фіксували снігопади, подекуди хуртовини й утворення невеликого снігового покриву. Водіїв закликають бути обережними та враховувати складні погодні умови під час поїздок.
На Івано-Франківщині розчищають сніг на дорогах: дивіться відео
Сніг у Надвірній, Прикарпаття: дивіться відео Вероніки Гавриленко (24 Канал)
Сніг на Драгобраті: дивіться відео
Чернігівщину замітає снігом: дивіться відео
Якою буде погода найближчими днями?
Синоптики прогнозують незначні опади у вигляді дощу і мокрого снігу з 9 по 11 квітня. Водночас температура вночі може опускатися до заморозків – до 3 градусів морозу.
Опади у вигляді мокрого снігу також очікується на Львівщині 9 квітня. Вітер з північно-західного напрямку буде зі швидкістю 9 – 14 метрів за секунду.