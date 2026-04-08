Про це інформують в Укргідрометцентрі.

Яку погоду прогнозують 9 квітня?

Погода в Україні залишатиметься холодною та незатишною – її й надалі визначатиме циклон. Очікується хмарність із проясненнями, місцями пройде невеликий дощ та мокрий сніг.

Атмосферний тиск знижуватиметься, в вологість буде високою. Синоптики прогнозують сильний північний вітер. Вночі та вранці Україну огорне туман.

Температура повітря вночі коливатиметься від +1 до +6 градусів, місцями заморозки на поверхні ґрунту. Тоді як у східних регіонах, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Хмельницькій, Житомирській та Вінницькій областях – 0…+3. Вдень повітря прогріватиметься до +3 – +8, а на півдні та сході температура сягатиме +11 градусів.

Якою буде температура у великих містах України?

Київ +5...+7

Ужгород +7...+9

Львів +5...+7

Івано-Франківськ +5...+7

Тернопіль +5...+7

Чернівці +5...+7

Хмельницький +5...+7

Луцьк +5...+7

Рівне +5...+7

Житомир +4...+6

Вінниця +5...+7

Одеса +8...+10

Миколаїв +8...+10

Херсон +8...+10

Сімферополь +8...+10

Кропивницький +5...+7

Черкаси +5...+7

Чернігів +6...+8

Суми +7...+9

Полтава +5...+7

Дніпро +7...+9

Запоріжжя +9...+11

Донецьк +9...+11

Луганськ +10...+12

Харків +8...+10



Погода в Україні 9 квітня 2026 року / Карта Укргідрометцентру

