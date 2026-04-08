Об этом информируют в Укргидрометцентре.
Какую погоду прогнозируют 9 апреля?
Погода в Украине будет оставаться холодной и неуютной – ее и в дальнейшем будет определять циклон. Ожидается облачность с прояснениями, местами пройдет небольшой дождь и мокрый снег.
Атмосферное давление будет снижаться, в влажность будет высокой. Синоптики прогнозируют сильный северный ветер. Ночью и утром Украину окутает туман.
Температура воздуха ночью будет колебаться от +1 до +6 градусов, местами заморозки на поверхности почвы. Тогда как в восточных регионах, Черниговской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Хмельницкой, Житомирской и Винницкой областях – 0...+3. Днем воздух будет прогреваться до +3 – +8, а на юге и востоке температура будет достигать +11 градусов.
Какой будет температура в крупных городах Украины?
- Киев +5...+7
- Ужгород +7...+9
- Львов +5...+7
- Ивано-Франковск +5...+7
- Тернополь +5...+7
- Черновцы +5...+7
- Хмельницкий +5...+7
- Луцк +5...+7
- Ровно +5...+7
- Житомир +4...+6
- Винница +5...+7
- Одесса +8...+10
- Николаев +8...+10
- Херсон +8...+10
- Симферополь +8...+10
- Кропивницкий +5...+7
- Черкассы +5...+7
- Чернигов +6...+8
- Сумы +7...+9
- Полтава +5...+7
- Днепр +7...+9
- Запорожье +9...+11
- Донецк +9...+11
- Луганск +10...+12
- Харьков +8...+10
Погода в Украине 9 апреля 2026 года / Карта Укргидрометцентра 9 апреля 2026 года
Когда погода в Украине улучшится?
По словам Ивана Семилита, непогода с низкими температурными показателями в Украине продлится как минимум до 10 апреля. Затем температура воздуха будет расти.
Начиная с 11 апреля температура может повыситься до 8 – 10 градусов тепла днем, тогда как с 14 апреля эти показатели будут в пределах +11 – +17.