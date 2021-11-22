На Софіївській Борщагівці маршрутка з пасажирами влетіла у відбійник: фото небезпечної аварії
Джерело:телеграм-канал dtp.kiev.ua
У селі Софіївська Борщагівка в передмісті Києва трапилася моторошна дорожньо-транспортна пригода. Там удень 22 листопада маршрутка з кількома пасажирами врізалася у металевий відбійник.
На щастя, ніхто з людей, які їхали у громадському транспорті, не постраждав. Усі вони відмовилися від медичної допомоги.
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У маршрутки вирвало колесо
Маршрутка влетіла у відбійник, коли рухалася вулицею Жулянською. Удар був настільки сильним, що в буса відірвало колесо і повипадала частина вікон.
Водій маршрутки стверджує, що він викрутив кермо праворуч, оскільки лоб у лоб на нього рухався легковик, який виїхав на зустрічну смугу.
Від удару в маршрутки відірвалося колесо / Фото dtp.kiev.ua
Маршрутка на швидкості врізалася у відбійник / Фото dtp.kiev.ua
В момент зіткнення у маршрутці було кілька пасажирів / Фото dtp.kiev.ua
Водій стверджує, що йому назустріч вилетів легковик / Фото dtp.kiev.ua
Колесо відкотилося від маршрутки на кілька метрів / Фото dtp.kiev.ua
Резонансна аварія з маршруткою і таксі
На перехресті вулиць Маковського та Закревського ввечері 15 листопада трапилася ще одна небезпена аварія. Водій маршрутки проігнорував червоний сигнал світлофора і врізався у таксі. В результаті пасажирка легковика отримала травми голови.
Текст публікації dtp.kiev.ua:
Маршрутка влетіла у відбійник. Аварія за участі громадського транспорту сталася на вулиці Жулянська на Софіївській Борщагівці. Маршрутка з невідомих причин врізалась у відбійник.
Від удару в неї зірвало колесо та повилітала частина вікон. За словами водія, він викрутив кермо праворуч, бо легковик виїхав на зустрічну. У салоні було декілька пасажирів, як стверджує водій, вони не постраждали і від допомоги медиків відмовилися.