На Софійській площі в Києві прорвало трубу
28 вересня 2021 , 16:54Читать новость на русском
Джерело:24 канал
Напроти Головного управління поліції Києва прорвало водогін. Ймовірно, це трапилось через те, що труби вже застарілі.
На місці працювали співробітники Київтеплоенерго. Про це повідомили 28 вересня в ефірі одного з українських телеканалів.
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Трубу проклали понад 40 років тому
Водогін прорвало близько 13 години. Комунальники одразу прибули на місце аварії. Там вони викопали котлован.
Працівники Київобленерго розповіли, що трубопровід проклали ще в 1978 році. Тому, ймовірно, прорив стався через застарілий стан мереж.
Комунальники перевели гарячу воду на іншу мережу, щоб у мешканців не виникало жодних проблем. Полагодити трубу планують протягом доби.
Схожий випадок у Києві
- У Подільському районі стався прорив труби.
- Як наслідок, потік труби пробив асфальт.
- Перехожий через необережність провалився у прірву.
- На щастя, він лише промочив ноги та штани й зміг самостійно вилізти.
- За кілька годин прориву працівники Київводоканалу все ж таки перекрили воду.