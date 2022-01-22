Спалах коронавірусу: чи підуть школи Києва на дистанційку

У Києві та загалом по Україні фіксують серйозні спалахи коронавірусу. У КМДА заявили, що школи столиці поки що працюють у звичайному режимі, однак рішення про дистанційне навчання ухвалюватиме кожен заклад окремо.

Зараз у столиці низький показник захворюваності черед школярів. Про це заявив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

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Дві школи столиці уже на дистанційці

Валентин Мондриївський пояснив, що рішення про дистанційку кожна школа прийматиме самостійно з урахуванням кількості хворих на коронавірус серед учнів. Наприклад, 2 школи столиці уже навчаються онлайн через спалах COVID-19.

Київ наразі перебуває в жовтій карантинній зоні, а це означає, що всі школи працюють у стандартному режимі. Водночас керівництво шкіл має приймати самостійне рішення щодо переведення на дистанційний режим навчання класу, його паралелі або всієї школи – виходячи з ситуації із захворюваністю саме в закладі освіти,

– заявив Мондриївський.

Загалом серед понад 320 тисяч учнів столичних шкіл, близько 1 500 хворих на коронавірус.

Випадки захворювання серед учнів у класі можуть спонукати керівництво школи відправити на онлайн-навчання окремі класи. За словами Мондриївського, у Києві близько 1 000 таких випадків.

Заступник голови КМДА наголосив, що столична влада робить усе можливе для того, щоб запобігти стрімкому поширенню коронавірусу.

Також в КМДА наголосили, що київські освітяни є лідерами за кількістю вакцинованих. Дві дози вакцини отримали 98% працівників шкіл Києва.

Спалах коронавірусу в Україні: останні новини

За добу 21 січня в Україні виявили 22 473 випадки коронавірусу. У лікарнях опинилися 2 608 хворих. Київ у трійці лідерів серед захворюваності – 1 744 нових випадки.

Водночас за минулу добу 91 319 українців вакцинувалися проти коронавірусу. З них майже 26 тисяч отримали бустерну дозу вакцини. Загалом кількість вакцинованих перевищує 15 мільйонів.

Однак ситуація з захворюваністю суттєво ускладнюється. Через це 10 областей України із жовтої зони перейшли до помаранчевої.

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