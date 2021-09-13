На станціях метро Києва утворився великий натовп людей і тиснява: відео з місця
Джерело:"Сьогодні"
У Києві на станціях метро "Мінська" і "Теремки" була тиснява. Люди не могли зайти у вагони. Кажуть, що причиною інциденту є несправність деяких терміналів на турнікетах.
Натовп у метро утворився зранку 13 вересня. У мережі виклали відео зі станції "Мінська".
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Збій терміналів
На записі видно, як люди чекають у натовпі, бо не можуть потрапити в підземку. На станції "Мінська" скупчення людей утворилось через збій двох терміналів на турнікетах.
Про причину скупчення на станції "Теремки" не повідомляють.
Натовп на станції "Мінська": дивіться відео "Сьогодні"
У мережі люди жартують, що скоро в Україні потрібні будуть люди, які пропихатимуть натовп усередину вагона.
Натовп на "Теремках" / Фото з телеграму "Київ Оперативний"
Ось кілька реакцій користувачів:
- "Більшість – без масок";
- "Понаїхали блт";
- "Вся надія на дельту";
- "Який там ковід, трамбуйтесь тісніше";
- "Нікуди добратися нормально не можна. Машина, трамваї, метро – всюди затори".