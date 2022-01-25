На станції "Теремки" у Києві влаштували нелегальну торгівлю під заборонною вивіскою
Джерело:Magnolia TV
Нахабне порушення правил торгівлі бачать мешканці району Теремки у Києві фактично кожного дня. Нелегальні підприємці користуються тим, що переходом станції постійно пересуваються десятки тисяч людей, які і є їхніми клієнтами.
Відео порушень зробили очевидці, які обурилися тим, що жвава торгівля триває безпосередньо під табличкою, яка її забороняє. Судячи з усього, зупинити підприємливих торговців не можуть навіть попередження про штраф у 15 тисяч гривень.
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Не переймаються вони й через ймовірну конфіскацію товару.
Торгівля припинялася лише на час рейдів
- Автор запису, який з'явився у мережі, стверджує, що у переході до станції "Теремки" постійно триває стихійна торгівля.
- За словами чоловіка, почали працювати торгівці ще до Нового року, якраз після чергового рейду поліції.
- Перехожий зазначив, що керівництво станції та поліцейські мають знати про порушення, але нічого при цьому не роблять для його усунення.
Заборонити не означає виконати. Як торгували, так і торгують,
– прокоментував торгівлю чоловік.
За словами киян, стихійна торгівля фактично у кожному переході до станцій метро зупиняється лише на дуже недовготривалий час. Оскільки підприємці-порушники не платять податків, а "робоче місце" обходиться їм також безоплатно, подібна торгівля може приносити чималі кошти. Крім того, штрафувати нелегальних бізнесменів кожного дня правоохоронці не можуть та й, судячи з усього, не дуже хочуть.
Дивіться відео з місця стихійної торгівлі на станції "Теремки" у Києві: