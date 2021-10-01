Стоїть на обліку та пиячить: подробиці життя киянки, яка заснула на вулиці поруч з дитиною

1 жовтня 2021 , 12:56
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Джерело:

ТСН

30-річна мешканка Оболоні у Києві вже не перший раз потрапляла до поля зору правоохоронців за невиконання батьківських обов'язків. Втім, покарати жінку можуть лише штрафом, який її, судячи з усього, не лякає.

Як з'ясували журналісти, жінка спала просто неба біля одного з магазинів на Оболоні. Поруч із нею перебував наляканий 5-річний хлопчик.

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Коли нетверезу горе-матір спробувала розбудити небайдужа очевидиця, порушниця почала сваритися та втекла. Дитину вона залишила на вулиці.

Дідусь малюка також пиячать

  • Матір хлопчика відшукали патрульні. Вони склали щодо неї протоколи про ухилення від виконання обов'язків щодо забезпечення необхідних умов життя дитини та про появу у громадських місцях у п'яному вигляді.
  • Якщо суд визнає молодицю винною, їй загрожує лише 850 гривень штрафу.
  • Мешкає жінка з матір'ю та батьком, який також вживає алкогольні напої.

У соцслужбі кажуть, що матір дитини давно стоїть на обліку. З нею проводять бесіди, але жінка жодним чином не змінює підходів до виховання дитини.

Також вона не піклується про здоров'я хлопчика та взагалі не займається ним.

5-річний малюк досі не розмовляє. Наразі він перебуває у лікарні, втім, після огляду медиків хлопчика повернуть додому. Якщо ж така ситуація повториться, працівники соцслужби намагатимуться позбавити матір батьківських прав.

Автор: Олексій Чибісов