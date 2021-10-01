Как выяснили журналисты, женщина спала под открытым небом возле одного из магазинов на Оболони. Рядом с ней находился напуганный 5-летний мальчик.

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Когда нетрезвую горе-мать попыталась разбудить неравнодушная очевидица, нарушительница начала ругаться и убежала. Ребенка она оставила на улице.

Дедушка малыша также пьянствуют

Мать мальчика отыскали патрульные. Они составили в отношении нее протоколы об уклонении от исполнения обязанностей по обеспечению необходимых условий жизни ребенка и о появлении в общественных местах в пьяном виде.

Если суд признает молодую женщину виновной, ей грозит лишь 850 гривен штрафа.

Живет женщина с матерью и отцом, который также употребляет алкогольные напитки.

В соцслужбе говорят, что мать ребенка давно стоит на учете. С ней проводят беседы, но женщина никоим образом не меняет подходов к воспитанию ребенка.

Также она не заботится о здоровье мальчика и вообще не занимается им.

5-летний малыш до сих пор не разговаривает. Сейчас он находится в больнице, впрочем, после осмотра медиков мальчика вернут домой. Если же такая ситуация повторится, работники соцслужбы постараются лишить мать родительских прав.