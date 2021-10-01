Як з'ясували журналісти, жінка спала просто неба біля одного з магазинів на Оболоні. Поруч із нею перебував наляканий 5-річний хлопчик.

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Коли нетверезу горе-матір спробувала розбудити небайдужа очевидиця, порушниця почала сваритися та втекла. Дитину вона залишила на вулиці.

Дідусь малюка також пиячать

Матір хлопчика відшукали патрульні. Вони склали щодо неї протоколи про ухилення від виконання обов'язків щодо забезпечення необхідних умов життя дитини та про появу у громадських місцях у п'яному вигляді.

Якщо суд визнає молодицю винною, їй загрожує лише 850 гривень штрафу.

Мешкає жінка з матір'ю та батьком, який також вживає алкогольні напої.

У соцслужбі кажуть, що матір дитини давно стоїть на обліку. З нею проводять бесіди, але жінка жодним чином не змінює підходів до виховання дитини.

Також вона не піклується про здоров'я хлопчика та взагалі не займається ним.

5-річний малюк досі не розмовляє. Наразі він перебуває у лікарні, втім, після огляду медиків хлопчика повернуть додому. Якщо ж така ситуація повториться, працівники соцслужби намагатимуться позбавити матір батьківських прав.