Про інцидент поліцейським повідомила очевидиця ситуації. Жінка заспокоїла дитину та дочекалася інспекторів.

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Жінка покинула малу дитину на вулиці

Коли на місце прибули патрульні, то матері дитини вже не було там. Жінка кудись пішла, залишився сина.

Перед цим вона, за словами свідків, у нетверезому стані спала прямо на вулиці, хлопчик був біля неї та плакав.

Правоохоронці затримали горе-матір

Інспектори взялися обстежувати прилеглі території й невдовзі виявили матір дитини. Жінка поводилась агресивно, лаялася та кричала. Інспектори затримали її та разом із сином доставили до Оболонського управління поліції, куди викликали ювенальну превенцію.

У результаті на жінку склали протокол за статтями про ухилення від виконання обов'язків щодо забезпечення необхідних умов життя дитини та про появу у громадських місцях у п'яному вигляді.



Патрульні зайшли та затримали жінку / Фото поліції

Хлопчика у жінки забрали

Поліцейські ювенальної превенції вирішили забрати дитину з родини. Хлопчика патрульні відвезли до лікарні, де його оглянули. Наразі дитина перебуває під наглядом інспекторів ювенальної превенції.



Хлопчик – під наглядом інспекторів ювенальної превенції / Фото поліції

Допис патрульної поліції Києва:

"Нетвереза мати спить на вулиці, а поруч плаче її син", – такий виклик надійшов в поліцію від стурбованої заявниці учора.

Жінка заспокоїла дитину та зателефонувала в поліцію.

Коли інспектори Сергій Дринь, Дмитро Іванюта та Тетяна Майстренко прибули на виклик, мами хлопчика вже не було на місці. Вона пішла, залишивши сина. З дитиною була лише заявниця.

Патрульні взялися обстежувати прилеглі території й невдовзі виявили матір хлопчика. Жінка поводилась агресивно, лаялася та кричала. Інспектори затримали її та разом із сином доставили до Оболонського управління поліції, куди викликали ювенальну превенцію.

На жінку склали протокол за ч. 1 ст. 184 (Ухилення від виконання обов'язків щодо забезпечення необхідних умов життя дитини) та постанову за ч. 1 ст. 178 (Поява у громадських місцях у п'яному вигляді) КУпАП.

Поліцейські ювенальної превенції прийняли рішення про вилучення дитини з родини. Хлопчика патрульні відвезли до лікарняного закладу, де його оглянули лікарі.

Наразі дитина перебуває під наглядом інспекторів ювенальної превенції.