Об инциденте полицейским сообщила очевидица ситуации. Женщина успокоила ребенка и дождалась инспекторов.

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Женщина бросила ребенка на улице

Когда на место прибыли патрульные, то матери ребенка уже не было там. Женщина куда-то ушла, остался сын.

Перед этим она, по словам свидетелей, в нетрезвом состоянии спала прямо на улице, мальчик был возле нее и плакал.

Правоохранители задержали горе-мать

Инспекторы взялись обследовать прилегающие территории и вскоре обнаружили мать ребенка. Женщина вела себя агрессивно, ругалась и кричала. Инспекторы задержали ее и вместе с сыном доставили в Оболонское управление полиции, куда вызвали ювенальную превенцию.

В результате на женщину составили протокол по статьям об уклонении от исполнения обязанностей по обеспечению необходимых условий жизни ребенка и о появлении в общественных местах в пьяном виде.



Патрульные нашли и задержали женщину / Фото полиции

Мальчика у женщины забрали

Полицейские ювенальной превенции решили забрать ребенка из семьи. Мальчика патрульные отвезли в больницу, где его осмотрели. Сейчас ребенок находится под наблюдением инспекторов ювенальной превенции.



Мальчик – под наблюдением инспекторов ювенальной превенции / Фото полиции

Сообщение патрульной полиции Киева:

"Нетрезвая мать спит на улице, а рядом плачет ее сын", – такой вызов поступил в полицию от озабоченной заявительницы вчера.

Женщина успокоила ребенка и позвонила в полицию.

Когда инспекторы Сергей Дрына, Дмитрий Иванюта и Татьяна Майстренко прибыли на вызов, мамы мальчика уже не было на месте. Она ушла, оставив сына. С ребенком была только заявительница.

Патрульные взялись обследовать прилегающие территории и вскоре обнаружили мать мальчика. Женщина вела себя агрессивно, ругалась и кричала. Инспекторы задержали ее и вместе с сыном доставили в Оболонское управление полиции, куда вызвали ювенальную превенцию.

На женщину составили протокол по ч. 1 ст. 184 (уклонение от исполнения обязанностей по обеспечению необходимых условий жизни ребенка) и постановление по ч. 1 ст. 178 (появление в общественных местах в пьяном виде) КУоАП.

Полицейские ювенальной превенции приняли решение об изъятии ребенка из семьи. Мальчика патрульные отвезли в больничное учреждение, где его осмотрели врачи.

Сейчас ребенок находится под наблюдением инспекторов ювенальной превенции.