Стрілець у Києві мав зареєстровану зброю, – Клименко розкрив деталі про нападника

У Києві нападник, який відкрив стрілянину в Голосіївському районі, використовував офіційно зареєстровану зброю. Чоловік діяв хаотично та майже не залишав шансів жертвам вижити.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, розкривши деталі її отримання та продовження дозволу, пише "Інтерфакс-Україна".

Що відомо про зброю нападника?

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив нові деталі щодо зброї нападника, який влаштував стрілянину у Голосіївському районі Київ. За його словами, чоловік використовував офіційно зареєстрований карабін.

Клименко уточнив, що у грудні 2025 року нападник звертався до дозвільної системи з проханням відстріляти зброю та продовжити дозвіл на її використання. Для цього він подав медичну довідку, обставини видачі якої наразі перевіряють слідчі.

"Він приніс медичну довідку, і написав заяву щодо продовження користування зброєю. Слідство встановить, який медичний заклад видавав цю довідку та як саме оформлювався дозвіл", – зазначив міністр.

За словами глави МВС, нападник 1968 року народження, проживав неподалік місця трагедії та, ймовірно, був пенсіонером. Він почав рух із району Деміївської, після чого відкрив вогонь по перехожих. Клименко повідомив, що чоловік убив чотирьох людей на вулиці, а п’яту жертву – безпосередньо в супермаркеті, де утримував заручників. Стріляв він переважно одиночними пострілами, підходячи до людей впритул.

Він просто розстрілював людей впритул. Шансів вижити у жертв практично не було,

– сказав міністр.

Під час переговорів нападник не висував жодних вимог і не реагував на спроби домовитися. Правоохоронці навіть пропонували передати турнікети для поранених, однак безрезультатно. Після того як він застрелив заручника, спецпідрозділ КОРД отримав наказ на штурм і ліквідував нападника.

Що відомо про особу стрілка?