Дуже швидко: в поліції назвали час між виходом стрільця з будинку і захопленням супермаркету

Під час брифінгу 19 квітня поліцейські навели нові деталі стосовно теракту в Києві 18 квітня. Там указали, скільки часу пройшло між виходом Дмитра Васильченкова з будинку та його захопленням заручників у супермаркеті.

Деталі розповів очільник Головного управління Нацполіції Іван Вигівський.

Скільки часу знадобилося терористу Васильченкову на злочин?

За словами Івана Вигівського, це сталося буквально протягом десяти хвилин. За цей час стрілець спустився на вулицю та пішов у бік супермаркету.

Патрульні поліцейські, які втрапили у скандал із тим, що залишили дитину в небезпеці на вулиці, повідомили черговому про рух Васильченкова.

Черговий доповів керівнику головного управління міста Києва, й одразу ввели спеціальну операцію. Така операція була введена. А він паралельно якраз уже почав рухатись, і оці патрульні поліцейські, які були поруч з дитиною, почули постріл. Вони не бачили, з якого це боку,

– розповів Вигівський.

Щодо дій патрульних він сказав, що ті не відреагували належним чином.

Контекст. Кияни зафільмували з балкона, як патрульні тікають з місця подій. Вони не скористалися зброєю та не зупинили нападника. І залишили дитину під вогнем. Проти них порушено кримінальне провадження за службову недбалість, триває службове розслідування. У поліції говорять: патрульний і патрульна роками працюють у поліції, але "вийшло як вийшло".



Та є і позитивні приклади. Зокрема, перемовниця КОРДу Валерія Кривенко, яка 40 хвилин намагалася вийти на контакт зі злочинцем, умовити його здатися та відпустити людей.

