Все записував на диктофон: стали відомі нові деталі жахливої стрілянини у Києві
- Теракту в Києві передував тривалий побутовий конфлікт між стрільцем і його сусідом, що загострився у день інциденту.
- Стрілець записував події на диктофон, щоб використати їх як доказ у судовому чи поліцейському розгляді, а дозвіл на зброю було отримано на підставі сумнівної медичної довідки.
Теракту передував тривалий конфлікт між стрільцем і його сусідом, який у день інциденту переріс у стрілянину. Злочинець все записував на аудіо, щоб використати як доказ у суді.
Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко під час зустрічі з журналістами.
Які нові деталі жахливого теракту у Києві стали відомі?
Глава МВС розповів, що теракту передував тривалий побутовий конфлікт між стрільцем і його сусідом, який у день інциденту загострився та переріс у насильницькі дії. Спочатку чоловік відкрив вогонь із травматичного пістолета біля під'їзду, після чого повернувся до квартири, забрав карабін, підпалив житло та вийшов на вулицю зі зброєю.
За попередніми даними, під час подій стрілець вів аудіозапис на диктофон. Правоохоронці припускають, що він міг фіксувати конфлікт, аби використати це як доказ у можливому судовому чи поліцейському розгляді.
Окремо встановлено, що дозвіл на зброю був отриманий на підставі медичної довідки з приватної клініки. За словами Клименка, є підстави сумніватися у повноті проведеного медичного обстеження перед видачею дозволу.
Все що відомо про жахливий теракт у Києві
У Голосіївському районі столиці 18 квітня сталася стрілянина. Поліцейські спочатку виїхали на виклик через побутову сварку, але вже дорогою отримали інформацію про стрільця.
Відомо, що підозрюваний посварився із сусідом і відкрив по ньому вогонь із травматичного пістолета, після чого повернувся до квартири, взяв іншу зброю та підпалив помешкання.
Чоловік стріляв у перехожих, а згодом взяв у заручники людей у місцевому супермаркеті. На жаль, внаслідок теракту загинуло семеро людей. В лікарнях столиці перебувають сім із поранених у Голосіївському районі, один із них – дитина, яка в задовільному стані.
Голова Нацполіції Іван Вигівський повідомив, що стрілець Дмитро Васильченков служив в Україні з 1992 року в автомобільних військах, переважно на Одещині, а у 2005-му вийшов на пенсію. 58-річний уродженець Москви певний час жив у Росії, у 2017 році повернувся в Україну та оселився в Бахмуті, родини не має.
Відомо, що під час інциденту двоє правоохоронців, які були на місці, не допомогли цивільним і фактично залишили їх без захисту та втекли. Їм уже оголосили підозру у службовій недбалості.