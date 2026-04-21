Все записував на диктофон: стали відомі нові деталі жахливої стрілянини у Києві

Теракту передував тривалий конфлікт між стрільцем і його сусідом, який у день інциденту переріс у стрілянину. Злочинець все записував на аудіо, щоб використати як доказ у суді.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко під час зустрічі з журналістами.

Які нові деталі жахливого теракту у Києві стали відомі?

Глава МВС розповів, що теракту передував тривалий побутовий конфлікт між стрільцем і його сусідом, який у день інциденту загострився та переріс у насильницькі дії. Спочатку чоловік відкрив вогонь із травматичного пістолета біля під'їзду, після чого повернувся до квартири, забрав карабін, підпалив житло та вийшов на вулицю зі зброєю.

За попередніми даними, під час подій стрілець вів аудіозапис на диктофон. Правоохоронці припускають, що він міг фіксувати конфлікт, аби використати це як доказ у можливому судовому чи поліцейському розгляді.

Окремо встановлено, що дозвіл на зброю був отриманий на підставі медичної довідки з приватної клініки. За словами Клименка, є підстави сумніватися у повноті проведеного медичного обстеження перед видачею дозволу.

