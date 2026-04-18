Стрілянину в Києві кваліфікували як теракт, що призвів до загибелі людей

У Києві вдень 18 квітня сталася жахлива стрілянина із загиблими та пораненими. Її кваліфікували як теракт, що призвів до загибелі людей.

Про це розповів Генпрокурор Руслан Кравченко та СБУ.

Особу стрільця встановлено – це чоловік 1968 року народження. Для вбивства він використовував зареєстровану вогнепальну зброю.

Унаслідок нападу загинули шестеро осіб.

Серед них – чоловік, який помер на місці події, та жінка, яка від отриманих поранень померла в лікарні. Їхній син 2015 року народження із вогнепальним пораненням перебуває у дитячому медичному закладі, де йому надається необхідна допомога,

– повідомив Кравченко.

Наразі слідство вживає всіх необхідних заходів для встановлення обставин злочину та мотивів його вчинення.