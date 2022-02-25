Тактична група захищає Гостомель, а системи ППО прикривають небо над Києвом, – Генштаб ЗСУ

У Генштабі Збройних сил України надали оперативну інформацію щодо російського вторгнення. Тактична група утримує аеродром в Гостомелі.

Про це повідомили о 7 годині 25 лютого. Оперативна інформація відповідає ситуації станом на 6 ранку.

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Захист Гостомеля

Тактична група зі складу Сил оборони утримує аеродром в Гостомелі. 24 лютого за нього точилися запеклі бої, ЗСУ вдалося відвоювати об'єкт в російського повітряного десанту.

Окрім цього, Повітряні сили захищають небо над Києвом. Відомо, що після 4 години ранку українська система протиповітряної оборони відбила 2 ракети над столицею.

Вступайте до лав Збройних Сил України та Сил ТРО! Земля під ногами окупанта має горіти!,

– наголосили в Генштабі.

Атака безпілотниками