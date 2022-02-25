Об этом сообщили в 7 часов 25 февраля. Оперативная информация соответствует ситуации по состоянию на 6 утра.

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Защита Гостомеля

Тактическая группа из состава Сил обороны удерживает аэродром в Гостомеле. 24 февраля за него шли ожесточенные бои, ВСУ удалось отвоевать объект у российского воздушного десанта.

Кроме этого, воздушные силы защищают небо над Киевом. Известно, что после 4 часов утра украинская система противовоздушной обороны отразила 2 ракеты над столицей.

Вступайте в ряды Вооруженных Сил Украины и Сил ТРО! Земля под ногами оккупанта должна гореть!,

– подчеркнули в Генштабе.

Атака беспилотниками

Главнокомандующий ВСУ, генерал-лейтенант Валерий Залужный 24 февраля сообщал о нападении России на разных направлениях. Войска страны-агрессора применяли беспилотники.

Воздушные силы Украины отражали и продолжают отражать удары противника. Россия применила беспилотники для ударов в районе Новой Збуровки, Купянска, Новой Каховки и высадили десант в районе Гостомеля.

Важно! Вооруженные силы Украины дают отпор врагу. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и накладывают санкции на Россию. Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!