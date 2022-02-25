Про це повідомили о 7 годині 25 лютого. Оперативна інформація відповідає ситуації станом на 6 ранку.
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Захист Гостомеля
Тактична група зі складу Сил оборони утримує аеродром в Гостомелі. 24 лютого за нього точилися запеклі бої, ЗСУ вдалося відвоювати об'єкт в російського повітряного десанту.
Окрім цього, Повітряні сили захищають небо над Києвом. Відомо, що після 4 години ранку українська система протиповітряної оборони відбила 2 ракети над столицею.
Вступайте до лав Збройних Сил України та Сил ТРО! Земля під ногами окупанта має горіти!,
– наголосили в Генштабі.
Атака безпілотниками
Головнокомандувач ЗСУ, генерал-лейтенант Валерій Залужний 24 лютого повідомляв про напад Росії на різних напрямках. Війська країни-агресорки застосовували безпілотники.
Повітряні сили України відбивали й продовжують відбивати удари противника. Росія застосовувала безпілотники для ударів у районі Нової Збурівки, Куп'янська, Нової Каховки та висадили десант в районі Гостомеля.