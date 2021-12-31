Ткаченко пообіцяв початок протиаварійних робіт у Гостиному дворі з 31 грудня
Джерело:телеграм Олександра Ткаченка
Міністр культури та інформаційної політики України стверджує, що підрядники почнуть працювати над врятуванням старовинної будівлі в останній день 2021 року. Протиаварійні роботи у Гостинному дворі у Києві коштуватимуть державі понад 33 мільйона гривень.
Ткаченко похвалився тим, що за пів року посадовці змогли обрати виконавця протиаварійних робіт у Гостинному дворі. Ще перед передачею будівлі у підпорядкування мінкульту чиновник обіцяв, що спроби зберегти пам'ятку будуть терміновими.
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За словами міністра, робочі почнуть протиаварійні роботи вже 31 грудня.
Підготують до реставрації за 2 місяці
- Ткаченко зазначив, що підрядника обрали представники Національного заповідника "Софія Київська" за переговорною процедурою.
- Здійснювати протиаварійні роботи має ТОВ "Інжинірингова компанія планета буд".
- За 33 мільйони 203 тисячі 881 гривню працівники фірми підготують будівлю до реставраційних робіт.
Міністр стверджує, що за 2 місяці підрядник має почистити цеглу та металеві елементи конструкції, підготувати залізобетонні перекриття, парапет та перила, а також розчистити внутрішнє подвір'я від сміття. Крім того, робочі мають накрити стіни армованою плівкою, яка захистить їх від вологи.
Чому Гостинний двір перебуває у жахливому стані
Старовинний торговельний комплекс на Контрактовій площі у Києві побудовано у 1809 році. У 2011 його виключили з Державного реєстру пам'яток архітектури, однак проти цього виступили активісти. Через місцяць боротьби представників громадськості побили та вигнали з будівлі. З того часу історична будівля була покинутою та почала руйнуватися. Повернули Гостинний двір до переліку пам'яток національного значення лише 19 травня 2021. Втім, з того часу жодних робіт зі збереження будівлі не проводили.