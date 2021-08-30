Ткаченко поскаржився на те, що Кличко викликав його посеред відпустки
Джерело:фейсбук Олександра Ткаченка
Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко не прийде на засідання Київради, присвячене руйнуванню історичних будівель. Замість нього у заході братиме участь заступниця.
За словами керівника Мінкульту, він перебуває у відпустці, а Віталій Кличко нібито знав про це, коли викликав на сесію Київради. Крім того, Ткаченко у черговий раз звинуватив мера столиці у тому, що історичні ареали столиці перебувають у жахливому стані.
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Крім того, міністр написав, що Кличко викликав його на захід через пости у соцмережах. Однак у Київраді направляли до мінкульту офіційні документи-запрошення.
Ткаченко запросив Кличка
За словами керівника міністерства, він хоче, аби мер столиці прийшов до нього та у присутності правоохоронців розповів:
- чому досі не затверджений історико-архітектурний план Києва;
- чому дозволи на будівництво в історичному ареалі видаються в обхід мінкульту;
- чому міністерство змушено спонукати місто затверджувати пам’ятки місцевого значення.