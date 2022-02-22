На тлі російської агресії: у Києві чоловіки масово йдуть до військкоматів

Після рішення кремлівського диктатора про визнання "незалежності" окупованих Росією територій Донбасу українські чоловіки згуртувалися та почали приходити до військкоматів. Тисячі патріотів висловили свою готовність взяти до рук зброю та боронити Україну.

Відео з понад сотнею патріотично налаштованих чоловіків зняли біля Солом'янського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки у Києві 22 лютого. Кияни стверджують, що подібну картину можна було спостерігати біля кожного військкомату.

Дивіться також Рада закликала відключити Росію від SWIFT: постанова-відповідь на "визнання" бойовиків

З бажанням залишити свої контакти та звірити дані, які вже є у військових комісарів.

Люди з бойовим досвідом та без нього

Українці, що готові захистити свою державу від російських окупантів, почали приходити до військкоматів вранці 22 лютого. Більшість патріотів – середнього віку, але є серед потенційних військових й молоді хлопці, яким болить доля України. Серед присутніх – як люди з бойовим досвідом, так і ті, хто ще не брав участі у військових діях.

За словами чергового Солом'янського військкомату, подібний натовп спостерігається не вперше – у 2014 році, коли Росія захоплювала Крим, добровольці також йшли до центрів комплектування.

Дивіться відео біля Солом'янського військкомату у Києві:

Визнання Росією терористичних анклавів: головне