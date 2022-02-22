На тлі російської агресії: у Києві чоловіки масово йдуть до військкоматів
Джерело:Magnolia TV
Після рішення кремлівського диктатора про визнання "незалежності" окупованих Росією територій Донбасу українські чоловіки згуртувалися та почали приходити до військкоматів. Тисячі патріотів висловили свою готовність взяти до рук зброю та боронити Україну.
Відео з понад сотнею патріотично налаштованих чоловіків зняли біля Солом'янського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки у Києві 22 лютого. Кияни стверджують, що подібну картину можна було спостерігати біля кожного військкомату.
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З бажанням залишити свої контакти та звірити дані, які вже є у військових комісарів.
Люди з бойовим досвідом та без нього
Українці, що готові захистити свою державу від російських окупантів, почали приходити до військкоматів вранці 22 лютого. Більшість патріотів – середнього віку, але є серед потенційних військових й молоді хлопці, яким болить доля України. Серед присутніх – як люди з бойовим досвідом, так і ті, хто ще не брав участі у військових діях.
За словами чергового Солом'янського військкомату, подібний натовп спостерігається не вперше – у 2014 році, коли Росія захоплювала Крим, добровольці також йшли до центрів комплектування.
Дивіться відео біля Солом'янського військкомату у Києві:
Визнання Росією терористичних анклавів: головне
- 21 лютого кремлівський диктатор оголосив про визнання псевдореспублік бойовиків на тимчасово окупованих територіях України. Після цього він підписав відповідні "договори", які, звісно, не мають жодної юридичної сили.
- Одразу після оголошення цього рішення Путін віддав наказ ввести російські війська на окуповані території Донбасу для нібито "підтримки миру".
- Рішення Путіна підтримали сирійський диктатор Башар Асад, хусити в Ємені, Куба, Венесуела, Нікарагуа, а також невизнані республіки на окупованій території Грузії,
- Всі цивілізовані країни світу рішуче розкритикували дії Москви. Велика Британія ввела санкції проти кількох російських бізнесменів та 2 банків, Німеччина зупинила сертифікацію "Північного потоку-2". Санкції обіцяють також у США та ЄС.