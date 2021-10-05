У транспорт – лише з QR-кодом, – Кличко про нові обмеження через коронавірус

Влада Києва уже почала розробляти правила посилення карантинних заходів через COVID-19. Цілком імовірно, що у разі ще більшого спалаху хвороби у громадський транспорт та інші людні місця пускатимуть лише вакцинованих киян.

Мер української столиці Віталій Кличко наголосив, що за подальшу стратегію боротьби із пандемією місто взялося одразу після переходу до жовтої зони.

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Вакциновані не сидітимуть під замком

Кличкові до вподоби досвід інших європейських країн, де власники QR-кодів про щеплення можуть вільно відвідувати масові заходи, кафе і ресторани тощо.

Ми розглядаємо такі варіанти обмежень. Вони можуть стосуватися і проїзду в громадському транспорті. Але, підкреслю, це на рівні ідей поки – варіанти, які розглядаються,

– сказав міський голова Києва.

Локдаун не для всіх

Контролювати наявність QR-кодів будуть поліція, Муніципальна варта та співробітники комунальних підприємств.

Кличко підкреслив, що не хоче запровадження настільки суворих обмежень. Однак лише вони можуть стати альтернативою повному локдауну в разі стрімкого погіршення ситуації. Водночас мер закликав киян вакцинуватися, аби почуватися безпечніше.

Єдиний спосіб не сидіти в чтирьох стінах

Голова Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан заявив, що попри наближення столиці до "помаранчевої" зони, поки вводити максимально жорсткий карантин немає необхідності. Крім того, його й зовсім можна уникнути, якщо кияни активно вакцинуватимуться.



Аби не заразитися коронавірусом у метро, варто дотримуватися низки правил / Інфографіка 24 каналу