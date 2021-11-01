У транспорті "червоного" Києва дуже вибірково перевіряють COVID-сертифікати

1 листопада 2021 , 11:11
Читать новость на русском

Джерело:

24 канал

У Києві почали діяти карантинні обмеження, встановлені з ранку 1 листопада місцевою владою. Згідно з правилами, громадським транспортом в столиці мають користуватися лише вакциновані громадяни, або ті, хто має негативні ПЛР-тести чи довідки про перенесену хворобу.

Як зазначають кияни у соцмережах, обмеження користування транспортом для невакцинованих виявилося здебільшого профанацією, оскільки документи перевіряють у дуже маленької кількості людей. Крім того, у багатьох профільних спільнотах противники щеплення пишуть про те, як безперешкодно проїхали у підземці без маски та необхідних документів.

Дивіться також У Києві почала діяти червона зона: що та кому заборонять

На деяких станціях метрополітену поліцейські лише просять пасажирів показати сертифікати, але не перевіряють їх на предмет підробок.

Дивляться лише на термін дії

  • Кореспонденти 24 каналу кажуть, що бачили правоохоронців лише не деяких станціях метро. Зокрема, перевіряли сертифікати на "Дружби народів" та "Оболоні".
  • На станції "Університет" журналісти побачили лише бійця Нацгвардії, який пояснив, що не має повноважень просити пасажирів показувати документи. Робити це має поліцейський, який "відійшов у туалет".
  • Самі ж правоохоронці, які працюють у підземці, дивляться на те, до якого числа дійсні сертифікати пасажирів. На предмет підробок документи не перевіряють.

Дивіться відео пояснень правоохоронців відсутності перевірок у метро / Відео Валентини Поліщук: 

Що ж стосується наземного транспорту, то там ситуація ще гірша. На більшості зупинок жодних перевірок не проводять. Деякі маршрутники продовжують набивати людей у салон, як це було до посилення карантину. При цьому пасажири, як і раніше, їздять із масками під носом або на підборідді.

Дивіться відео, як кияни продовжують вільно користуватися громадським транспортом / Відео Валентини Поліщук:

Приватні підприємці готувалися порушувати

Хоча у столиці й заборонили компаніям будь-якої форми власності приймати клієнтів без COVID-сертифікатів, ПЛР-тестів та довідки про перенесену хворобу, деякі підприємці цілеспрямовано вирішили працювати підпільно. Напередодні посилення карантину вони надсилали клієнтам повідомлення з тим, що не пускатимуть всередину всіх без виключення, хто заздалегідь попередить їх про прихід або стукатиме у двері з певним ритмом.

Карантинні зони України на 1 листопада / Інфографіка 24 каналу

Автор: Олексій Чибісов