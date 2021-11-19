З травня провели майже 2 тисячі обшуків та вилучень, – Кличко про тиск на КМДА
Джерело:"Цензор.НЕТ"
Мер Києва Віталій Кличко стверджує, що силовими відомствами, які масово проводять обшуки у департаментах КМДА, комунальних службах міста та у компаніях-підрядниках, керує заступник голови Офісу президента Олег Татаров. Крім того, представники центральної влади нібито збираються посилити тиск на Кличка перед розглядом закону про столицю.
Про це мер Віталій Кличко заявив у інтерв'ю виданню "Цензор.НЕТ". За словами посадовця, представники Банкової навмисно розкручують інформацію про тотальну корупцію у КМДА, аби позбавити його посади очільника міської адміністрації.
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Заради цього в Офісі президента нібито й розпорядилися проводити безліч розслідувань, в яких фігурують столичні чиновники.
Провели майже 2 тисячі слідчих дій за пів року
- За словами мера, з травня 2021 поліцейські, податківці, ДБРівці та працівники СБУ провели майже 70 обшуків на комунальних підприємствах та у підрозділах міської влади.
- Крім того, якщо враховувати підрядні організації, правоохоронці провели майже 2 тисячі слідчих дій.
- Кличко наголосив, що активізувались слідчі здебільшого по матеріалах, які передали співробітники департаменту внутрішнього аудиту КМДА.
- Чиновники встановили 400 випадків корупційних порушень, але правоохоронці роками майже нічого не робили до певного часу.
- Також мер зазначив, що бюджет столиці є відкритим та прозорим. Впровадженням цього проєкту займалася німецька компанія.
Мені дуже дивно, коли, наприклад, ДБР виходить і каже: за нашими підрахунками десь 10 млрд з бюджету міста Києва крадуть. А як ви це оцінили? Чому не 20? Якщо у вас є факти, чіткі приклади, то наводьте їх,
– наголосив Кличко.
Крім того, міський голова стверджує, що по більшості справ слідчі досі не назвали прізвища підозрюваних. І це лише посилює враження того, що у Зеленського хочуть сформувати думку суспільства про неефективне керування Києвом.