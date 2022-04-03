Триває постійне розмінування, – мер Маркушин пояснив, чому в Ірпені досі небезпечно

Місто Ірпінь, що під Києвом, звільнили від російських окупантів. Але повертатися до нього ще зарано, адже продовжується розмінування.

В ефірі телеканалу "Рада" мер Ірпеня Олександр Маркушин розповів, чи можна повертатися мешканцям. Наразі, зі слів очільника міста, робити це зарано.

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Ірпінь продовжують розміновувати

Попри те, що в Ірпені вже немає російських найманців, саме місто все ще залишається небезпечним. Окупанти після себе залишили безліч мін і розтяжок. І зараз сапери працюють над тим, щоб їх знешкодити.

Зокрема Олександр Маркушин підкреслив, що у тих 30% території Ірпеня, які окупували російські найманці, особливо небезпечно. Ці території зараз прочісують співробітники ДСНС та проводять розмінування. Лише після цього можна буде говорити про можливість повернутися до міста мирним мешканцям.

Також очільник міста зазначив, що в Ірпені вдалося частково відновити зв'язок. Крім того, комунальники займуться водопостачанням, адже місто забезпечувало водою ще й Гостомель, Бучу й інші прилеглі населені пункти.

Коротко про звільнення Ірпеня від окупантів

28 березня Олександр Маркушин розповів, що місто вдалося звільнити від російських окупантів.

Невдовзі він зазначив, що місто зруйноване на 50%. Тож потрібно буде чимало часу, щоб відновити його.

Співробітники ДСНС показали, як зачищають місто від ворожих мін, боєприпасів і розтяжок.

Уже відомо про кілька сотень загиблих цивільних. Але цифра ще не остаточна, адже щоденно виявляють все більше трупів.

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