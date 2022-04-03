В эфире телеканала "Рада" мэр Ирпеня Александр Маркушин рассказал, можно ли возвращаться жителям. Сейчас, по словам главы города, делать это рано.

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Ирпень продолжают разминировать

Несмотря на то, что в Ирпене уже нет российских наемников, город все еще остается опасным. Оккупанты после себя оставили множество мин и растяжек. И сейчас саперы работают над тем, чтобы их обезвредить.

В частности, Александр Маркушин подчеркнул, что на тех 30% территории Ирпеня, которые оккупировали российские наемники, особенно опасно. Эти территории сейчас прочесывают сотрудники ГСЧС и проводят разминирование. Только после этого можно будет говорить о возможности вернуться в город мирным жителям.

Также глава города отметил, что в Ирпене удалось частично восстановить связь. Кроме того, коммунальщики займутся водоснабжением, ведь город снабжал водой еще и Гостомель, Бучу и другие близлежащие населенные пункты.

Коротко об освобождении Ирпеня от оккупантов

28 марта Александр Маркушин рассказал, что город удалось освободить от российских оккупантов.

Вскоре он отметил, что город разрушен на 50%. Так что потребуется немало времени, чтобы восстановить его.

Сотрудники ГСЧС показали, как зачищают город от вражеских мин, боеприпасов и растяжек.

Уже известно о нескольких сотнях погибших гражданских. Но цифра еще не окончательная, ведь каждый день обнаруживают все больше трупов.

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